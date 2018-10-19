В Москве в выходные ожидаются похолодание и ночные заморозки

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Похолодание до плюс 10 градусов и ночные заморозки ожидаются в московском регионе в предстоящие выходные, сообщила РИА Новости в пятницу главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

"Характер погоды будет меняться, увеличится облачность, и ветер сменится уже на северо-западный, и станет значительно прохладней, чем то, что мы наблюдали практически всю эту неделю. Ночная температура в Москве будет колебаться в пределах плюс 5-7 градусов", — сказала Позднякова.

По ее словам, в воскресенье возможно понижение температуры по области до отрицательных значений — до минус 1 градуса.

"Дневная температура в городе будет около 10 градусов. Если сейчас у нас температура выше климатической нормы где-то на 5-6 градусов, то в выходные она уже будет выше нормы где-то на 2-3 градуса. То есть происходит постепенная смена температурного режима в сторону осени", — отметила синоптик.