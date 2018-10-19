Золотов пообещал посмотреть ответ Навального на вызов на дуэль

ТАШКЕНТ, 19 окт — РИА Новости. Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что пока не видел ответа Алексея Навального на его обращение, но посмотрит по возвращении в Москву.

Ранее Золотов в ответ на опубликованные возглавляемым Навальным "Фондом борьбы с коррупцией" утверждения о нарушениях в ведомстве вызвал его на дуэль. В четверг Навальный ответил на "вызов на дуэль" Золотова и предложил провести ее в виде теледебатов.

"Не смотрел, интересно", — сказал Золотов журналистам в Ташкенте, где он находится вместе с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он отметил, что посмотрит ответ Навального, вернувшись в Москву. Относительно предложенных Навальным дебатов Золотов сказал: "Я его приглашал на другое, по этому мы с ним не сходимся".

Глава Росгвардии признался, что позже решит, в каком формате ответит Навальному.

"Это было спортивное соревнование, не более того. Меня обвиняют в том, что я его пригласил для того, чтобы его избить, после того как он объявил меня коррупционером. Вот, после решения суда мы посмотрим, прав он или нет. А вот после этого как раз к этому вопросу вернёмся", — сказал Золотов.

Как следует из информации картотеки арбитражных дел, Арбитражный суд Москвы назначил на 13 ноября предварительные слушания по иску крымского мясокомбината "Дружба народов" к Навальному. Иск поступил в арбитраж 1 октября. Предмет и основания исковых требований в материалах суда на данный момент не указаны. Однако, как следует из карточки дела, рассматривать его будет судья Андрей Чадов, специализирующийся на спорах о защите деловой репутации.

Мясокомбинат "Дружба народов" упоминался в публикации возглавляемого Навальным "Фонда борьбы с коррупцией", посвященной закупке продуктов для Росгвардии. В ней, в частности, утверждалось, что продукты для нужд ведомства закупаются у мясокомбината по ценам, существенно выше рыночных.

Глава Росгвардии Виктор Золотов назвал эти утверждения оскорбительными и клеветническими.