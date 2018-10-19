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Общество

Золотов пообещал посмотреть ответ Навального на вызов на дуэль

(обновлено: 11:39 19.10.2018)
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© Фото предоставлено департаментом Росгвардии по взаимодействию со СМИДиректор Росгвардии Виктор Золотов. Архивное фотоДиректор Росгвардии Виктор Золотов. Архивное фото
© Фото предоставлено департаментом Росгвардии по взаимодействию со СМИ

ТАШКЕНТ, 19 окт — РИА Новости. Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что пока не видел ответа Алексея Навального на его обращение, но посмотрит по возвращении в Москву.

Главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Золотов уговорил сдаться мужчину, заявившего о взрывном устройстве в Москве
Ранее Золотов в ответ на опубликованные возглавляемым Навальным "Фондом борьбы с коррупцией" утверждения о нарушениях в ведомстве вызвал его на дуэль. В четверг Навальный ответил на "вызов на дуэль" Золотова и предложил провести ее в виде теледебатов.

"Не смотрел, интересно", — сказал Золотов журналистам в Ташкенте, где он находится вместе с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он отметил, что посмотрит ответ Навального, вернувшись в Москву. Относительно предложенных Навальным дебатов Золотов сказал: "Я его приглашал на другое, по этому мы с ним не сходимся".

Глава Росгвардии признался, что позже решит, в каком формате ответит Навальному.

"Это было спортивное соревнование, не более того. Меня обвиняют в том, что я его пригласил для того, чтобы его избить, после того как он объявил меня коррупционером. Вот, после решения суда мы посмотрим, прав он или нет. А вот после этого как раз к этому вопросу вернёмся", — сказал Золотов.

Как следует из информации картотеки арбитражных дел, Арбитражный суд Москвы назначил на 13 ноября предварительные слушания по иску крымского мясокомбината "Дружба народов" к Навальному. Иск поступил в арбитраж 1 октября. Предмет и основания исковых требований в материалах суда на данный момент не указаны. Однако, как следует из карточки дела, рассматривать его будет судья Андрей Чадов, специализирующийся на спорах о защите деловой репутации.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Кадыров прокомментировал вызов главой Росгвардии Навального на дуэль

Мясокомбинат "Дружба народов" упоминался в публикации возглавляемого Навальным "Фонда борьбы с коррупцией", посвященной закупке продуктов для Росгвардии. В ней, в частности, утверждалось, что продукты для нужд ведомства закупаются у мясокомбината по ценам, существенно выше рыночных.

Глава Росгвардии Виктор Золотов назвал эти утверждения оскорбительными и клеветническими.

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Общество
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
владимир цибизов Цибизов
Мне кажется Золотову лучше помолчать...особенно после краткого пояснения Коржакова...такое редко можно услышать...
12:49
19.10.2018
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artgron
Кстати в прекрасном фильме "О бедном гусаре замолвите слово"(в сцене расстрела Бубенцова-карбонария ,отлично показаны отношения боевых офицеров с "национальной гвардией-жандармерией",там и Золотов-Мерзляев есть."Дайте мне поручение,а уж сделать его особо важным я и сам как нибудь смогу"(прям сцена с несостоявшимся террористом бизнесменом)
12:52
19.10.2018
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