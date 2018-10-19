Аксенов принял участие в церемонии прощания с жертвами трагедии в Керчи

Глава Республики Крым Сергей Аксенов во время церемонии прощания с погибшими при нападении на Керченский политехнический колледж. 19 октября 2018

Глава Республики Крым Сергей Аксенов во время церемонии прощания с погибшими при нападении на Керченский политехнический колледж. 19 октября 2018

КЕРЧЬ, 19 окт — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов на церемонии прощания с жертвами трагедии в колледже в Керчи заявил, что история Крыма разделилась на до и после 17 октября.

"Говорить ничего не хочется, хочется рыдать. Хочется рыдать. История Крыма разделилась на до 17 октября и после", — сказал Аксенов.

"Надо крепиться, мужаться, поддержать родственников", — добавил он.

Церемония прощания началась на площади Ленина в Керчи утром 19 октября. Гробы с телами погибших вынесли на площадь сотрудники Росгвардии. Аксенов и первые лица Крыма выразили соболезнования родственникам погибших. Была объявлена минута молчания.

Студент четвертого курса 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным городской администрации, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.