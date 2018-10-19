Пострадавшие при нападении на колледж в Керчи в Краснодарской краевой клинической больнице №1

Пострадавшие при нападении на колледж в Керчи в Краснодарской краевой клинической больнице №1

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Пострадавшие в результате взрыва и стрельбы в политехническом колледже Керчи находятся на лечении в десяти больницах Москвы, Крыма и Краснодарского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

"Сорок три человека госпитализированы в 10 лечебных учреждений Москвы, Республики Крым и Краснодарского края", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пять пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, 12 — в тяжелом и 26 человек — в состоянии средней степени тяжести. В лечебных учреждениях с пострадавшими работают психологи.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.