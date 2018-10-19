Следователи выяснили, что у керченского стрелка не было друзей

Дом в Керчи, в котором жил студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков, устроивший стрельбу и взрыв в колледже 17 октября

Дом в Керчи, в котором жил студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков, устроивший стрельбу и взрыв в колледже 17 октября

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Следователи в ходе расследования трагедии в колледже в Керчи выяснили, что у стрелявшего студента Владислава Рослякова не было друзей.

Видео осмотра места происшествия и фрагмент оперативного совещания, которое провел в Крыму глава СК России Александр Бастрыкин, выложено на официальном канале ведомства на YouTube.

"Мы подняли сейчас уже все его личные дела из военкомата, со школы, техникума, опросили его окружение, ребят — окружения немного, потому что у него не было друзей", — сказал сотрудник СК на совещании с Бастрыкиным в Керчи.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.