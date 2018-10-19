Керченский стрелок был "тихий и спокойный", сообщил его однокурсник

КЕРЧЬ, 19 окт — РИА Новости. Сокурсник керченского стрелка Владислава Рослякова не понимает, что толкнуло того на бойню в колледже: он был "тихим, спокойным", видимых причин для агрессии у него не было.

В эти минуты в Керчи проходит церемония прощания с жертвами трагедии. Среди пришедших на церемонию — студенты самого политеха. Один из сокурсников Рослякова — Артем — пришел проводить в последний путь своего товарища, а также куратора группы. По его словам, он не мог представить, что Владислав способен на такой поступок.

"Он был очень тихий, спокойный. Чисто символически на первом курсе [были конфликты], потом все было нормально. Не было причин для агрессии", — заявил Артем, учившийся с Росляковым с первого курса, РИА Новости.

При этом он отметил, что Росляков был в колледже "сам по себе": "Он, в принципе, особо ни с кем не общался. Только так… По делу".

Тот факт, что во время трагедии пострадал их общий с Росляковым однокурсник, Артем считает случайностью.

"Я думаю…, расчет был на массовость, а не какой-то конкретный курс. Я думаю, если бы он хотел конкретно наш курс убить, он бы перебил всех", — полагает молодой человек.

Трагедия произошла в среду: Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже, где учился, убив 20 и ранив еще 50 человек. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа. Его мотивы до сих пор неясны.