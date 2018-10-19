В Керчи началась церемония прощания с погибшими в колледже

Акции памяти о погибших при нападении на колледж в Керчи

Акции памяти о погибших при нападении на колледж в Керчи

КЕРЧЬ, 19 окт — РИА Новости. Церемония прощания с погибшими в результате трагедии в политехническом колледже началась на площади Ленина в Керчи, передает корреспондент РИА Новости.

Родственники погибших и жители города начали собираться на площади уже в 9 утра, хотя церемония была назначена на 10.00. Некоторые родственники обращались за помощью к медикам.

Глава Крыма Сергей Аксенов прибыл на площадь и участвует в церемонии прощания.

Студент четвертого курса 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным городской администрации, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.