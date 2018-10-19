Родственники погибших в Керчи собираются на площади для прощания

КЕРЧЬ, 19 окт — РИА Новости. Родственники погибших в результате трагедии в политехническом колледже собираются на площади Ленина в Керчи, где в 10.00 начнется церемония прощания, некоторым требуется медпомощь, передает корреспондент РИА Новости.

Родственники начинают собираться на площади. Некоторым становится плохо, им приходят на помощь медики.

"На площади дежурит три бригады скорой помощи, 30 студентов медиков — волонтеров", — сообщил РИА Новости министр здравоохранения Крыма Александр Голенко.

Студент четвертого курса 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным городской администрации, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.