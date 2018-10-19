Учитель географии рассказал о погибшем в Керчи студенте Никите Флоренском

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости, Светлана Задёра. Погибший в Керченском политехническом колледже студент Никита Флоренский был старшим в многодетной семье, он был волонтером на школьных мероприятиях, когда жил в поселке Ленино, рассказала РИА Новости учитель географии школы №1 поселка и руководитель школьного штаба "Волонтеров Победы" Светлана Матвейчук.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа. Среди погибших был и Никита Флоренский.

"Да, я преподавала. В "Волонтеры Победы" (Никита Флоренский – ред.) не входил, когда он учился, организация только создавалась, на первых акциях он был, потом после 9 класса поступил в колледж. В семье кроме Никиты еще трое детей. Он старший. Семья хорошая, крепкая. Отчим Никиты очень любит всех детей, а его родители приняли пасынков, дети называют их родственниками, и в этом нет сомнений — прекрасные отношения в семье", — рассказала учительница.

По ее словам, Никита Флоренский учился в школе №1 в поселке Ленино Ленинского района — это в 65 километрах от Керчи. "Наших ребят много учится в городе в разных колледжах и в университете Керчи. Сразу, как только сообщили о трагедии, мы не поняли, в каком из колледжей это произошло, сразу начали всех ребят перебирать, потом уточнили. Мы следим за судьбой всех наших выпускников… Терять детей — это самое страшное", — отметила Матвейчук.

Как заявила преподаватель, в поселке прошел митинг памяти, пятеро погибших в Керчи студентов — из Ленино.

"Его одноклассники сейчас учатся в 11 классе, на митинге было страшно на них смотреть, все осунувшиеся, с заплаканными глазами. Никита был очень добрым и улыбчивым мальчишкой. Не конфликтный. Его друг учится в Феодосии. Тоже сегодня был на митинге. Все поражены в школе этой трагедией. Еще одна девочка из нашей школы сейчас в тяжёлом состоянии в Симферополе в реанимации. Такая страшная трагедия!", — сказала учитель географии.