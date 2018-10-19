На Кубани в больницах находятся 14 пострадавших при трагедии в Керчи

СОЧИ, 19 окт — РИА Новости. Четырнадцать пациентов, пострадавших после ЧП в Керчи, находятся на лечении в медицинских организациях Краснодарского края, сообщает министерство здравоохранения региона.

Ранее сообщалось, что после информации о ЧП в Керчи по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева для оказания необходимой медпомощи в Керчь направились краевые нейрохирурги, травматологи, реаниматологи, также были привлечены специалисты службы скорой медпомощи, реанимобили и вертолёты санавиации, организована работа психолого-психиатрических бригад.

"После инцидента в керченском колледже на лечении в краевых больницах находится 14 человек, в том числе четверо пациентов, которые ранее были доставлены в ЦРБ Темрюка. После стабилизации состояния все пациенты были переведены в краевые больницы наземными и воздушными бригадами санавиации", — сообщили в здравоохранении.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным городской администрации, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.