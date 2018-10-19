В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в колледже в Керчи

Пострадавшие при нападении на колледж в Керчи в Краснодарской краевой клинической больнице №1

Пострадавшие при нападении на колледж в Керчи в Краснодарской краевой клинической больнице №1

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт — РИА Новости. Двадцать пострадавших при стрельбе и взрывах в колледже Керчи, находящиеся на лечении в крымских больницах, прооперированы, их состояние тяжелое и средней степени тяжести, но стабильное, сообщили РИА Новости в республиканском минздраве.

Всего, по данным республиканского минздрава, в крымские больницы госпитализировано 20 пострадавших в колледже Керчи.

"Все пострадавшие, госпитализированные в лечебные учреждения Керчи, Ленино и Симферополя получают необходимую помощь, состояние различной степени тяжести, но стабильное", — сообщили в ведомстве.

Одна девушка остается в городской больнице Керчи, ее состояние средней степени тяжести. Четыре человека – трое молодых людей и девушка с состоянием средней степени тяжести госпитализированы в Ленинскую центральную районную больницу. Еще один пострадавший – 18-летний молодой человек – госпитализирован в республиканскую больницу им. Семашко, состояние средней степени тяжести.

В симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи №6 проходят лечение шесть пострадавших в Керчи. Всем пациентам в возрасте от 18 до 28 лет, у них диагностированы травмы средней степени тяжести. Большая их часть будет выписана на амбулаторное лечение в течение ближайших 10-14 дней, отметили в ведомстве.

Восемь детей (возраст от 15 до 17 лет, пять девушек и три юноши) были госпитализированы в республиканскую детскую клиническую больницу в Симферополе. Все они были прооперированы, некоторые не один раз, сообщили в минздраве. Состояние трех детей остается тяжелым, пятерых – средней степени тяжести.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным городской администрации, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.