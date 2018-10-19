Эксперт объяснил привычку хлопать в ладоши при посадке самолета

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Привычка хлопать в ладоши при посадке воздушного судна свойственна пассажирам, которые нечасто летают, считает летный директор авиакомпании "ЮТэйр" Андрей Ситнянский.

Ранее туристический сервис "Туту.ру" провел исследование, в ходе которого выяснил, что более 50% авиапассажиров хлопают в ладоши, когда приземляется самолет. Для них это способ сказать пилоту "спасибо, посадка была мягкой". При этом почти четверть — 22% — респондентов не только сами не хлопают, но и испытывают раздражение, когда это делают другие пассажиры.

"То, что пассажиры хлопают в ладоши, говорит о небольшом опыте полетов. Когда люди будут летать чаще, они начнут относиться к полетам как к походам в магазин и хлопать перестанут. Мы специально развиваем транспортную доступность регионов, чтобы люди могли летать чаще и по всей России", — заявил РИА Новости Ситнянский.