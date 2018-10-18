Сбербанк открыл счет для помощи пострадавшим в трагедии в Керчи

Пострадавшие при нападении на колледж в Керчи в Краснодарской краевой клинической больнице №1

Пострадавшие при нападении на колледж в Керчи в Краснодарской краевой клинической больнице №1

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Сбербанк открыл благотворительный счёт для помощи пострадавшим в трагедии в Керчи, полученные средства направят на лечение и восстановление пострадавших, следует из информации на сайте банка.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек.

"Собранные денежные средства будут направлены на лечение и восстановление пострадавших", — говорится в сообщении банка с реквизитами для перечисления безвозмездных поступлений для помощи пострадавшим в Керченском политехническом колледже.

Банк выражает соболезнования родным и близким погибших в трагедии и сочувствует всем пострадавшим.