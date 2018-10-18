Страховщики прогнозируют снижение тарифов на ОСАГО в 20 регионах

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Российский союз автостраховщиков (РСА) проанализировал рейтинг регионов по ОСАГО и выделил 20 регионов, в которых тарифы на "автогражданку" в будущем могут быть скорректированы в сторону понижения.

В список вошли Псковская, Рязанская, Орловская, Брянская, Новгородская, Калининградская, Сахалинская, Костромская, Удмуртская, Чувашская, Курская, Кировская, Томская, Саратовская и Калужская области, Забайкальский край, Ненецкий автономный округ, республики Карелия, Мордовия, а также Саха (Якутия). Все они были отнесены к так называемой "зеленой зоне".

"Окончательное решение в отношении размера тарифов в них будут принимать страховщики, которые сейчас проводят анализ своих портфелей", — отмечается в пресс-релизе РСА.

В РСА ожидают, что по итогам либерализации ОСАГО, которая предполагает расширение тарифного коридора и исключение нескольких коэффициентов, используемых сейчас при расчете стоимости полиса, тарифы будут снижены примерно для 83% водителей.