Владимир Соловьев призвал вернуть смертную казнь

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев выступил за отмену моратория на смертную казнь в России. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции "Вести FM".
"Смертную казнь давно пора возвращать", — заявил Соловьев во время обсуждения стрельбы в керченском политехническом колледже.
По его словам, введению такого наказания должны предшествовать "принципиальные изменения судебной системы".
Соловьев отметил, что для отмены моратория на смертную казнь России необходимо выйти из Совета Европы и прекратить "все эти игры".
По его мнению, Юго-Восточной Азии удалось справиться с проблемой наркоторговли именно благодаря высшей мере наказания.
Трагедия в Керчи
Изначально было возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.
Месяц назад Росляков прошел все медкомиссии, включая проверку у психиатра, и получил разрешение на хранение оружия.