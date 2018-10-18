Владимир Соловьев призвал вернуть смертную казнь

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев выступил за отмену моратория на смертную казнь в России. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции "Вести FM".

"Смертную казнь давно пора возвращать", — заявил Соловьев во время обсуждения стрельбы в керченском политехническом колледже.

По его словам, введению такого наказания должны предшествовать "принципиальные изменения судебной системы".

"При более широком внедрении суда присяжных. Должна быть многоэтапность", — пояснил журналист.

Соловьев отметил, что для отмены моратория на смертную казнь России необходимо выйти из Совета Европы и прекратить "все эти игры".

По его мнению, Юго-Восточной Азии удалось справиться с проблемой наркоторговли именно благодаря высшей мере наказания.

Трагедия в Керчи

В среду студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в керченском политехническом колледже. По последним данным, в результате трагедии погиб 21 человек, более 50 пострадали. Сам Росляков покончил с собой в библиотеке учебного заведения.

Изначально было возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

Месяц назад Росляков прошел все медкомиссии, включая проверку у психиатра, и получил разрешение на хранение оружия.