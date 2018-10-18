Сыровар рассказал, почему не подарил сыр Путину

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Сыровар Олег Сирота, который несколько раз пытался передать продукцию своего предприятия президенту РФ Владимиру Путину, не взял его с собой на заседание клуба "Валдай", где ему как раз представилась такая возможность.

"Нет, мне, к сожалению, не удалось (передать сыр – ред.)… Я уже просто пытался подарить президенту сыр, и не привез его сюда на Валдай, потому что был уверен, что точно не получится. Потому что у меня федеральная служба охраны 9 раз уже изымала, они всегда находили и изымали. Я сегодня прошел в зал и меня 40 минут спрашивали, долго расспрашивали, где мой сыр, куда я его спрятал и собираюсь ли я его дарить президенту внепланово. Я их уверял, что сыра нет, в этот раз точно ничего не привез", — рассказал Сирота РИА Новости.

Сирота отметил, что "Валдай" оказался очень свободной площадкой, где он смог, просто подняв руку, задать президенту России интересующие его вопросы, в том числе про то, куда делись предыдущие 9 головок сыра. "Я смог задать президенту вопросы про санкции, про импортозамещение и вопрос мой, куда делись те 9 головок сыра. Но президент честно сказал: "Их съели сотрудники охраны", — пояснил сыровар.

Тем не менее, по словам Сироты, после того, как президент изъявил желание забрать сыр, к нему подошли сотрудники администрации и взяли номер телефона.

Сыр съели, вино выпили… Не выпили, а проверили, и не президент, а сотрудники охраны pic.twitter.com/36mqJLYQyW — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 18 октября 2018 г.

​"Я думаю, что мы отправим президенту сыр. Мы отправим ему сорт сыра Бергкезе, это немецкий сорт сыра, но он у нас называется Истринский в России. Этот сыр как раз мы планируем экспортировать в Берлин, в Мюнхен и в Вену… Я надеюсь, что моя мечта скоро сбудется, сыр дойдет до президента, и он попробует импортозамещение на вкус", — подытожил Сирота.