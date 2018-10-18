Сыровар рассказал, почему не подарил сыр Путину

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Сыровар Олег Сирота, который несколько раз пытался передать продукцию своего предприятия президенту РФ Владимиру Путину, не взял его с собой на заседание клуба "Валдай", где ему как раз представилась такая возможность.
Сирота отметил, что "Валдай" оказался очень свободной площадкой, где он смог, просто подняв руку, задать президенту России интересующие его вопросы, в том числе про то, куда делись предыдущие 9 головок сыра. "Я смог задать президенту вопросы про санкции, про импортозамещение и вопрос мой, куда делись те 9 головок сыра. Но президент честно сказал: "Их съели сотрудники охраны", — пояснил сыровар.
Тем не менее, по словам Сироты, после того, как президент изъявил желание забрать сыр, к нему подошли сотрудники администрации и взяли номер телефона.
Сыр съели, вино выпили… Не выпили, а проверили, и не президент, а сотрудники охраны pic.twitter.com/36mqJLYQyW— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 18 октября 2018 г.
"Я думаю, что мы отправим президенту сыр. Мы отправим ему сорт сыра Бергкезе, это немецкий сорт сыра, но он у нас называется Истринский в России. Этот сыр как раз мы планируем экспортировать в Берлин, в Мюнхен и в Вену… Я надеюсь, что моя мечта скоро сбудется, сыр дойдет до президента, и он попробует импортозамещение на вкус", — подытожил Сирота.