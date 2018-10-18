Бывшие соседи керченского стрелка рассказали, каким он был в детстве

Дом по адресу улица Толстого 47, в котором жил студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков

Дом по адресу улица Толстого 47, в котором жил студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков

КЕРЧЬ, 18 окт — РИА Новости. Соседи бабушки, дедушки и отца устроившего стрельбу и взрыв в Керченском политехническом колледже Владислава Рослякова, с которыми тот проживал до восьми лет, опровергли слухи о его жестокости в детстве.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Росляков был жестоким с самого детства и душил дворовых котов веревкой.

"Кто-то это придумал, чтобы свой рейтинг… Ничего такого не наблюдалось… Никто котят в этом дворе не душил. Двор очень тихий и очень здесь всех знают. Если бы такой случай хоть раз произошел, здесь бы уже об этом все знали. Никто этого не знал и ничего этого не было", — сообщил корреспонденту РИА Новости сосед родственников Рослякова Юрий, проживающий в доме напротив с 1970 года.

Такого же мнения придерживается и сосед по подъезду родственников Рослякова Дмитрий.

Мужчины рассказали, что Владислав был обычным, ничем не выделяющимся ребенком.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.