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МИД Великобритании выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи

Сюжет:
Нападение на Керченский политехнический колледж (317)
(обновлено: 19:17 18.10.2018)
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкАкции памяти о погибших при нападении на колледж в КерчиАкции памяти о погибших при нападении на колледж в Керчи
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ЛОНДОН, 18 окт – РИА Новости, Мария Табак. МИД Великобритании выразил соболезнования после стрельбы и взрыва в Керченском политехническом колледже.

Здание Политехнического колледжа в Керчи после нападения
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Очевидец нападения на колледж рассказал, как студенты отвлекали стрелка
"После нападения в Керченском политехническом колледже в Крыму официальный представитель МИД Великобритании заявил: "Мы глубоко опечалены нападением в Керченском политехническом колледже, в результате которого погибли и были ранены люди, многие из них – дети. Великобритания выражает искренние соболезнования и сочувствие семьям и друзьям убитых и желает скорейшего выздоровления раненым", — говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя Форин-офиса.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.

Керчь, мы с тобой: акции в память о погибших при нападении на колледж
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВ Крыму после керченской трагедии объявили трехдневный траур.Сотрудники правоохранительных органов у здания политехнического колледжа в Керчи
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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В Крыму после керченской трагедии объявили трехдневный траур.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкАкции памяти проходят во многих городах России. Москвичи несут цветы к мемориальной тумбе с надписью "Керчь" на Аллее городов-героев в Александровском саду.Люди возлагают цветы и ставят свечи на памятник городу-герою Керчи в Александровском саду в Москве в знак траура по погибшим при взрыве в колледже в Керчи
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Акции памяти проходят во многих городах России. Москвичи несут цветы к мемориальной тумбе с надписью "Керчь" на Аллее городов-героев в Александровском саду.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкУ памятника городу-герою Керчи в Александровском саду люди оставляют зажженные свечи.Цветы и свечи на памятнике городу-герою Керчи в Александровском саду в Москве в знак траура по погибшим при взрыве в колледже в Керчи
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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У памятника городу-герою Керчи в Александровском саду люди оставляют зажженные свечи.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПредседатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов возле памятника городу-герою Керчи в Александровском саду.Председатель комитета Госдумы России по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов возлагает цветы на памятник городу-герою Керчи в Александровском саду в Москве в знак траура по погибшим при взрыве в колледже в Керчи
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов возле памятника городу-герою Керчи в Александровском саду.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПользователи социальных сетей публикуют фотографии горящих свечей и цветов, кадры с места происшествия и виды Керчи, подписывая их "Скорбим", "Соболезнуем", "Керчь 17.10.2018".Люди возлагают цветы на памятник городу-герою Керчи в Александровском саду в Москве в знак траура по погибшим при взрыве в колледже в Керчи
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Пользователи социальных сетей публикуют фотографии горящих свечей и цветов, кадры с места происшествия и виды Керчи, подписывая их "Скорбим", "Соболезнуем", "Керчь 17.10.2018".
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкФотографии сопровождаются хэштегами #керчьмыстобой, #керчьмырядом, #керчьмысвами, #скорбим, #страшнаятрагедия.Девушка возлагает цветы на памятник городу-герою Керчи в Александровском саду в Москве в знак траура по погибшим при взрыве в колледже в Керчи
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Фотографии сопровождаются хэштегами #керчьмыстобой, #керчьмырядом, #керчьмысвами, #скорбим, #страшнаятрагедия.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкВ Санкт-Петербургском Доме национальностей открыли книгу соболезнований.Мужчина оставляет запись в книге соболезнований в Санкт-Петербургском Доме национальностей в связи с происшествием в Керченском политехническом колледже
© РИА Новости / Александр Гальперин
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В Санкт-Петербургском Доме национальностей открыли книгу соболезнований.
© РИА Новости / Сергей АверинПерейти в фотобанкЖители Донецка в знак скорби возлагают цветы и ставят лампады к арт-объекту "Россия" на центральной площади города.Цветы возле стелы Россия в сквере Первомайский в Донецке в знак траура по погибшим при взрыве в колледже в Керчи
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Жители Донецка в знак скорби возлагают цветы и ставят лампады к арт-объекту "Россия" на центральной площади города.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ храмах Приморского края проходят панихиды по жертвам керченской трагедии.Цветы у народного мемориала во Владивостоке в память о погибших в Керченском политехническом колледже, в котором произошли взрыв и стрельба
© РИА Новости / Виталий Аньков
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В храмах Приморского края проходят панихиды по жертвам керченской трагедии.
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкВ Севастополе — трехдневный траур. "Нет слов, чтобы выразить ту боль и отчаяние, которые ощущаешь, когда происходят такие трагедии. Севастополь скорбит вместе с вами и сопереживает вашему горю", — соболезнует губернатор города Дмитрий Овсянников.Жители Севастополя участвуют в акции памяти погибших при нападении на керченский колледж
© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в фотобанк
В Севастополе — трехдневный траур. "Нет слов, чтобы выразить ту боль и отчаяние, которые ощущаешь, когда происходят такие трагедии. Севастополь скорбит вместе с вами и сопереживает вашему горю", — соболезнует губернатор города Дмитрий Овсянников.
© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкЖители Краснодара приносят цветы в память о погибших к собору Александра Невского.Жители Краснодара участвуют в акции памяти о погибших при нападении на керченский колледж
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Жители Краснодара приносят цветы в память о погибших к собору Александра Невского.
© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкЛампадки и цветы у импровизированного мемориала в Краснодаре в память о погибших при нападении на керченский колледж.Лампадки и цветы у импровизированного мемориала в Краснодаре в память о погибших при нападении на керченский колледж
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Лампадки и цветы у импровизированного мемориала в Краснодаре в память о погибших при нападении на керченский колледж.
© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкСвященнослужитель читает молебен у импровизированного мемориала в Краснодаре.Священнослужитель читает молебен у импровизированного мемориала в Краснодаре в память о погибших при нападении на керченский колледж
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Священнослужитель читает молебен у импровизированного мемориала в Краснодаре.
© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкАкция памяти в Краснодаре.Лампадка в руках у жительницы Краснодара во время акции памяти о погибших при нападении на керченский колледж
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Акция памяти в Краснодаре.
© РИА Новости / Макс ВетровПерейти в фотобанкВ городах Крыма оборудовали места, где можно возложить цветы и почтить память погибших при нападении на колледж.Мужчина зажигает свечу у народного мемориала в Симферополе в память о погибших при нападении на керченский колледж
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
В городах Крыма оборудовали места, где можно возложить цветы и почтить память погибших при нападении на колледж.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВ Керчи к специально оборудованному месту люди несут цветы, детские игрушки, зажигают лампады, а неподалеку от здания колледжа прошла панихида.Женщина у народного мемориала на улице в Керчи, где в Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
В Керчи к специально оборудованному месту люди несут цветы, детские игрушки, зажигают лампады, а неподалеку от здания колледжа прошла панихида.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВ Крыму планируют открыть благотворительный фонд для помощи семьям, чьи родные и близкие пострадали в результате трагедии.Женщина со свечой на улице в Керчи, где в Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
В Крыму планируют открыть благотворительный фонд для помощи семьям, чьи родные и близкие пострадали в результате трагедии.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкЗдание керченского политехнического колледжа, где произошли взрыв и стрельба.Сотрудники правоохранительных органов у здания Керченского политехнического колледжа, в котором произошли взрыв и стрельба. 18 октября 2018
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Здание керченского политехнического колледжа, где произошли взрыв и стрельба.
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