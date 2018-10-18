МИД Великобритании выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи

19:0118.10.2018
(обновлено: 19:17 18.10.2018)
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ЛОНДОН, 18 окт – РИА Новости, Мария Табак. МИД Великобритании выразил соболезнования после стрельбы и взрыва в Керченском политехническом колледже.
"После нападения в Керченском политехническом колледже в Крыму официальный представитель МИД Великобритании заявил: "Мы глубоко опечалены нападением в Керченском политехническом колледже, в результате которого погибли и были ранены люди, многие из них – дети. Великобритания выражает искренние соболезнования и сочувствие семьям и друзьям убитых и желает скорейшего выздоровления раненым", — говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя Форин-офиса.
В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.
В Крыму после керченской трагедии объявили трехдневный траур.
Акции памяти проходят во многих городах России. Москвичи несут цветы к мемориальной тумбе с надписью "Керчь" на Аллее городов-героев в Александровском саду.
У памятника городу-герою Керчи в Александровском саду люди оставляют зажженные свечи.
Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов возле памятника городу-герою Керчи в Александровском саду.
Пользователи социальных сетей публикуют фотографии горящих свечей и цветов, кадры с места происшествия и виды Керчи, подписывая их "Скорбим", "Соболезнуем", "Керчь 17.10.2018".
Фотографии сопровождаются хэштегами #керчьмыстобой, #керчьмырядом, #керчьмысвами, #скорбим, #страшнаятрагедия.
В Санкт-Петербургском Доме национальностей открыли книгу соболезнований.
Жители Донецка в знак скорби возлагают цветы и ставят лампады к арт-объекту "Россия" на центральной площади города.
В храмах Приморского края проходят панихиды по жертвам керченской трагедии.
В Севастополе — трехдневный траур. "Нет слов, чтобы выразить ту боль и отчаяние, которые ощущаешь, когда происходят такие трагедии. Севастополь скорбит вместе с вами и сопереживает вашему горю", — соболезнует губернатор города Дмитрий Овсянников.
Жители Краснодара приносят цветы в память о погибших к собору Александра Невского.
Лампадки и цветы у импровизированного мемориала в Краснодаре в память о погибших при нападении на керченский колледж.
Священнослужитель читает молебен у импровизированного мемориала в Краснодаре.
Акция памяти в Краснодаре.
В городах Крыма оборудовали места, где можно возложить цветы и почтить память погибших при нападении на колледж.
В Керчи к специально оборудованному месту люди несут цветы, детские игрушки, зажигают лампады, а неподалеку от здания колледжа прошла панихида.
В Крыму планируют открыть благотворительный фонд для помощи семьям, чьи родные и близкие пострадали в результате трагедии.
Здание керченского политехнического колледжа, где произошли взрыв и стрельба.