МИД Великобритании выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи

Акции памяти о погибших при нападении на колледж в Керчи

Акции памяти о погибших при нападении на колледж в Керчи

ЛОНДОН, 18 окт – РИА Новости, Мария Табак. МИД Великобритании выразил соболезнования после стрельбы и взрыва в Керченском политехническом колледже.

"После нападения в Керченском политехническом колледже в Крыму официальный представитель МИД Великобритании заявил: "Мы глубоко опечалены нападением в Керченском политехническом колледже, в результате которого погибли и были ранены люди, многие из них – дети. Великобритания выражает искренние соболезнования и сочувствие семьям и друзьям убитых и желает скорейшего выздоровления раненым", — говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя Форин-офиса.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.