Эксперты рассказали о симптомах социально опасного поведения подростков

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В ситуациях, когда подросток нападает на коллектив, всегда есть симптомы в его поведении, и задача близких вовремя их отследить, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.

"В целом никогда такие ситуации не происходят без предвестников, всегда что-то было, но близкие не обращали внимания, списывали это на какие-то бытовые неурядицы", — заявила врач-психиатр, доктор медицинских наук, руководитель отдела клинико-патогенетических проблем детской и подростковой психиатрии ГНЦ имени Сербского Анна Портнова.

"Прежде всего должны насторожить изменения в поведении, например человек был общительным, а стал замкнутым, высказывает какие-то идеи, обиды, меняется характер записей в социальных сетях, в них появляется тема смерти, мести, заметны проявления агрессии, недовольства. Конечно, это задача близких – обратить внимание на то, что подросток меняется, замыкается, но не всегда это удается заметить", — подчеркнула эксперт.

Она добавила, что подростка следует отвести к психологу, а внутри учебного коллектива однокурсники могут обратиться к администрации заведения и сообщить о своей настороженности.

В свою очередь заведующая кафедрой возрастной психологии факультета психологии МГУ Ольга Карабанова заявила РИА Новости, что человек без специальной подготовки не сможет построить четкий прогноз, который будет касаться возможного совершения преступлений. При этом можно составить представление о психологическом неблагополучии.

"Например, преступник из Керчи, судя по открытой информации, не имел близких друзей, был не очень контактным, имел конфликты с педагогами, был чрезмерно увлечен уходом в виртуальную реальность, был геймером, при этом игры выбирал специфические, он интересовался оружием. Есть даже информация, что он появлялся в колледже с ножом. Мы, конечно, не знаем, насколько эти факты достоверны, но все они могут насторожить любого человека из окружения", — заявила она.

Эксперт отметила, что именно изоляция, трудности общения, агрессивность, как вербальная, так и физическая, являются главными признаками, которые заставляют присмотреться к человеку.

Карабанова добавила, что во многих школах сейчас нет психологов, а там, где они есть, не всегда специалисты имеют достаточную квалификацию для выявления девиантного поведения. Также, по ее словам, ранее при выявлении девиантного поведения у подростка подключалась комиссия по делам несовершеннолетних, но эта форма была утрачена, и только сейчас происходят попытки ее восстановить.

"Конечно, один психолог это не решит, в первую очередь нужно межведомственное взаимодействие. Должна быть социальная практика, в которой подросток мог бы себя реализовать, как раньше были детские и молодежные спортивные организации, общедоступные секции, где на тебя обращают внимание, помогают тебе в самореализации", — сказала собеседница агентства.