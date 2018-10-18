Путин рассказал о доверии населения к власти

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Доверие населения России к власти не утрачено, а это самое главное, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании клуба "Валдай".

"Важно, чтобы люди доверяли тому, что делает руководство страны, что делает правительство. Мне кажется, что эта нить не утрачена, а это, на мой взгляд, самый главный, основной фактор внутриполитической жизни", — сказал Путин.

Говоря об изменениях пенсионного законодательства, которые проводит сейчас правительство, президент РФ отметил, что "люди в большинстве своем понимают, что это неизбежно".

"Радоваться нечему, но понимание это есть. А это самое главное, это абсолютно ключевая вещь", — добавил Путин.

Он также отметил, что феномен России заключается в том, что "у нас люди умные".

"Вот не нравится, но нормальный человек понимает, что вынуждено государство это делать", — сказал президент.