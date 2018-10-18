Опубликованы реквизиты для перечисления средств пострадавшим в Керчи

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Правительство Крыма опубликовало реквизиты для перечисления безвозмездных поступлений для оказания помощи пострадавшим в Керченском политехническом колледже.
Получатель платежа – УФК по Республике Крым (Министерство финансов Республики Крым, л/с №04752202460);
ИНН 9102012971;
КПП 910201001;
Банк получателя – Отделение по Республике Крым Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации;
БИК 043510001;
Счет №40101810335100010001;
КБК 82720702030020000180;
ОКТМО 35701000001.
Назначение платежа: "Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации (для оказания материальной помощи пострадавшим в связи с трагическими событиями 17 октября 2018 года в Керченском политехническом колледже (г. Керчь, Республика Крым).
Собранные денежные средства будут направлены на лечение и восстановление пострадавших.
В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.