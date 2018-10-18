Опубликованы реквизиты для перечисления средств пострадавшим в Керчи

Акции памяти о погибших при нападении на колледж в Керчи

Акции памяти о погибших при нападении на колледж в Керчи

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Правительство Крыма опубликовало реквизиты для перечисления безвозмездных поступлений для оказания помощи пострадавшим в Керченском политехническом колледже.

Получатель платежа – УФК по Республике Крым (Министерство финансов Республики Крым, л/с №04752202460);

ИНН 9102012971;

КПП 910201001;

Банк получателя – Отделение по Республике Крым Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации;

БИК 043510001;

Счет №40101810335100010001;

КБК 82720702030020000180;

ОКТМО 35701000001.

Назначение платежа: "Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации (для оказания материальной помощи пострадавшим в связи с трагическими событиями 17 октября 2018 года в Керченском политехническом колледже (г. Керчь, Республика Крым).

Собранные денежные средства будут направлены на лечение и восстановление пострадавших.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.