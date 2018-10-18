Путин заявил, что его любовь к России многократно возросла

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин признался, что его любовь к России многократно возросла за последние годы.

"Что касается России и моего отношения, то могу вам сказать, что моя любовь к России, не побоюсь высокопарных слов, многократно возросла за эти годы", — сказал Путин на пленарной сессии клуба "Валдай".

Путин признался, что несмотря на то, что он русский и все его корни в России, раньше "не так уж и хорошо знал Россию", поскольку его предыдущая жизнь и работа были связаны с международной деятельностью, он несколько лет работал в разведке.

"Поэтому, конечно, я не знал Россию, как узнал ее приехав в Москву и начав работать на федеральном уровне, а затем став председателем правительства и президентом страны. Я увидел, насколько глубокая и мощная эта страна, с какими она мощными историческими моральными корнями… воочию убедился в мощи российского народа и в мудрости российского народа. И в этой связи, я без всякого преувеличения говорю, моя любовь к России многократно возросла", — отметил глава российского государства.

Путин признался в любви — огромной любви к России pic.twitter.com/FJhwJaPNTB — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 18 октября 2018 г.

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