Все эвакуированные из Керчи в Москву перенесли полет нормально

Вылет в Москву борта МЧС России с пострадавшими при нападении на колледж в Керчи

Вылет в Москву борта МЧС России с пострадавшими при нападении на колледж в Керчи

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Все эвакуированные в Москву пострадавшие при ЧП в керченском колледже перенесли полет нормально, доставлены в стабильном состоянии, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Полет из Симферополя в Москву все перенесли нормально, доставлены в стабильном состоянии в аэропорт "Жуковский". Из аэропорта две самые тяжелые пациентки вертолетами уже сейчас доставлены в институт неотложной детской хирургии и травматологии, остальные едут автомобильными бригадами", — сказала она журналистам.

Из Симферополя двумя бортами были эвакуированы девять человек, уточнила Скворцова.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.