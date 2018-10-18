ЧЕЛЯБИНСК, 18 окт – РИА Новости. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил властям Челябинска оказать содействие родственникам погибшего при ЧП в Керчи студента Егора Перепелкина в организации похорон в родном городе, сообщила в четверг пресс-служба главы региона.

"Дубровский поручил главе города Челябинска Евгению Тефтелеву оказать содействие родственникам погибшего в Керчи Егора Перепелкина в организации похорон на малой родине — в Челябинске", — говорится в сообщении.

Пресс-служба уточнила, что в числе погибших в Керчи — уроженец Челябинска 19-летний Егор Перепелкин.

Ранее его друг сообщал РИА Новости, что Егор родился и жил в Челябинске, после воссоединения Крыма с Россией переехал с родителями в Керчь, а окончив колледж и отслужив в армии, планировал вернуться в родной город. Собеседник агентства также отмечал, что родители Егора решают вопрос об организации похорон в Челябинске.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.

Другие новости региона читайте здесь >>