В Керчи ограничат движение в связи с церемонией прощания с погибшими

В Крыму объявили трехдневный траур в связи с трагедией в Керчи

В Крыму объявили трехдневный траур в связи с трагедией в Керчи

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал об ограничениях движения транспорта в Керчи в пятницу в связи с церемонией прощания с погибшими в результате трагедии в колледже.

Ранее сообщалось, что церемония прощания с погибшими в результате трагедии в колледже в Керчи пройдет на площади Ленина в пятницу. Как сообщил Аксенов, мероприятие начнется в 10.00 на площади и продлится около двух часов.

По словам Аксенова, дальнейшее движение процессии будет осуществляться по маршруту улица Кирова – улица Карла Маркса – улица Мирошника – на центральное кладбище. Как сообщил глава Крыма, в данном мероприятии задействованы дополнительно 20 автобусов, которые будут сняты с маршрутов №5 и №19; интервал движения городского транспорта по этим маршрутам будет увеличен.

"С 07.00 и до окончания панихиды будет временно ограничено движение транспорта по улице Карла Маркса, по улице Кирова и пересекающих ее улиц Советской, Свердлова, Кооперативный переулок, Адмиралтейский проезд, Театральная. Движение будет ограниченно для всех транспортных средств, кроме общественного транспорта", — написал он в Facebook. © Фото : предоставлено МАЦ В Москву доставили на лечение семь раненных при стрельбе в Керчи

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным городской администрации, погибли 20 человек, среди которых 15 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.