Путин о трагедии в Керчи: для молодежи создается слишком мало контента

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя трагедию в Керчи, заявил, что слишком мало создается нужного контента в интернете для молодежи, и она хватает суррогат героизма вместо настоящего.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.

"Молодые люди с неустойчивой психикой каких-то лжегероев для себя создают, это значит, что все мы вместе взятые, не только в России, но и в мире в целом, плохо реагируем на изменяющиеся условия в мире. Это значит, что мы не создаем нужного, интересного и полезного контента для молодых людей. Они хватают вот этот суррогат героизма. Это приводит к трагедиям подобного рода", — заявил Путин на пленарной сессии Валдайского клуба.