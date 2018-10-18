В Краснодар доставили десять пострадавших при нападении в Керчи

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Десять пострадавших во время ЧП в колледже в Керчи привезли в краевую клиническую больницу Краснодара, сообщили РИА Новости в пресс-службе больницы.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.

Ранее сообщалось, что на лечении в медорганизациях Кубани на данный момент находятся шесть человек, пострадавших в Керчи, двое из них в Детской краевой клинической больнице и четверо в ЦРБ Темрюка.

"Могу сказать, что на семи реанимационных машинах были доставлены больные в краевую клиническую больницу Краснодара. Всего привезли 10 человек", — сообщили в больнице.