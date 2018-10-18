Посольство США выразило соболезнования в связи с трагедией в Керчи

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Посольство США в России выразило соболезнования семьям погибших в результате взрыва и стрельбы в политехническом колледже в Керчи.

"Наши мысли и молитвы обращены к семьям и друзьям, потерявшим своих любимых во вчерашнем нападении в Керчи. Как сказал специальный представитель госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер: "Нет оправдания такому насилию над невинными людьми", — говорится в сообщении дипмиссии, размещенном в Twitter.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным городской администрации, погибли 20 человек, среди которых 15 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек.

Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.