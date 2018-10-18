Одного из пострадавших в Керчи отправляют в Краснодар

КЕРЧЬ, 18 окт — РИА Новости. Пострадавшего при взрыве и стрельбе в Керчи 16-летнего молодого человека в тяжелом состоянии медики сейчас отправляют в Краснодар, сообщила журналистам детский омбудсмен Анна Кузнецова.

"В эти минуты отправляется молодой человек 16-летний… отправляется в Краснодарский край. Конечно, тяжёлое состояние. Мы общались с бабушкой, очень переживает… Что говорить, когда человеку говорят 50 на 50. Очень важно, чтобы были рядом не только психологи, но просто люди, кому можно выговориться", — сказала Кузнецова.

По словам бабушки парня, ему болтом пробило кишечник, поджелудочную и толстую кишку, юношу везут в первую краевую больницу в Краснодаре.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.