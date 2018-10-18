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Общество

ОНФ предложил ужесточить правила выдачи лицензий на оружие

Сюжет:
Нападение на Керченский политехнический колледж (294)
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© РИА Новости / Александр КондратюкПерейти в фотобанкПродажа оружия в оружейном магазине. Архивное фотоПродажа оружия в оружейном магазине. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Общероссийский народный фронт на фоне трагедии в Керченском колледже предлагает обсудить вопрос ужесточения правил выдачи лицензий на оружие, а также подготовит соответствующие изменения в законодательство, сообщила пресс-служба ОНФ в четверг.

Здание Политехнического колледжа в Керчи после нападения
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Эксперт предположил, что керченский стрелок тренировался до покупки оружия

"Общероссийский народный фронт предлагает обсудить вопрос ужесточения правил выдачи лицензий на оружие. Это касается как возможного повышения возраста для покупки оружия, так и медицинского обследования, выдачи справок, необходимых для получения лицензии… эксперты Народного фронта проработают этот и другие вопросы и подготовят соответствующие изменения в законодательство", — говорится в сообщении.

Член Центрального штаба ОНФ Михаил Старшинов добавил, что ОНФ подключит к дискуссии профильных экспертов, в том числе и представителей Росгвардии, "потому что они осуществляют лицензионную работу, организуем круглый стол и выслушаем их аргументы и рекомендации".

"Мы считаем, что эта проблема назрела, и нужны системные изменения. У нас в стране щепетильно относятся к продаже молодым людям сигарет и алкоголя, спрашивают паспорт и проверяют возраст. Но, как показала вчерашняя трагедия, у восемнадцатилетнего парня из Керчи не возникло проблем при покупке стрелкового оружия и большого количества патронов. Возникают вопросы и по поводу того, как такой человек мог получить справку у психиатра?" — цитирует пресс-служба движения слова Старшинова.

Владимир Жириновский. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Жириновский рассказал, как решить проблему опасного поведения подростков

По его словам, не так давно в России выдавали охотничьи билеты "направо и налево". "Их получили и люди, далекие от охоты. Вся эта сфера требует проведения ревизии и возможного ужесточения процедур. Еще один возможный шаг — введение поручительства, когда один охотник поручается за другого при предоставлении охотничьего билета. Есть ведущие охотничьи союзы, и с ними это нужно обсудить", — заключил Старшинов.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.

Как стало известно в ходе выяснения обстоятельств произошедшей трагедии, подозреваемый в массовом убийстве в колледже в Керчи имел легальное разрешение на оружие, получив необходимую для этого справку у психиатра. Ему назначена посмертная психиатрическая экспертиза, сообщили в СК РФ. В настоящее время, как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, возле всех учебных заведений Керчи стоит вооруженная охрана.

Теракт в Керчи
© РИА Новости, Инфографика
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Взрыв и стрельба в Керчи

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Общество
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
67STRELOK .
Глупости морозить это легче, чем заниматься профилактикой!
14:31
18.10.2018
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zhora_vaskin
Как это поможет то? Купить оружие нелегально - как раз плюнуть. Но даже если не будут покупать, что мешает напасть с ножом или сделать вместо одной бомбы две?
14:39
18.10.2018
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