ОНФ предложил ужесточить правила выдачи лицензий на оружие

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Общероссийский народный фронт на фоне трагедии в Керченском колледже предлагает обсудить вопрос ужесточения правил выдачи лицензий на оружие, а также подготовит соответствующие изменения в законодательство, сообщила пресс-служба ОНФ в четверг.

"Общероссийский народный фронт предлагает обсудить вопрос ужесточения правил выдачи лицензий на оружие. Это касается как возможного повышения возраста для покупки оружия, так и медицинского обследования, выдачи справок, необходимых для получения лицензии… эксперты Народного фронта проработают этот и другие вопросы и подготовят соответствующие изменения в законодательство", — говорится в сообщении.

Член Центрального штаба ОНФ Михаил Старшинов добавил, что ОНФ подключит к дискуссии профильных экспертов, в том числе и представителей Росгвардии, "потому что они осуществляют лицензионную работу, организуем круглый стол и выслушаем их аргументы и рекомендации".

"Мы считаем, что эта проблема назрела, и нужны системные изменения. У нас в стране щепетильно относятся к продаже молодым людям сигарет и алкоголя, спрашивают паспорт и проверяют возраст. Но, как показала вчерашняя трагедия, у восемнадцатилетнего парня из Керчи не возникло проблем при покупке стрелкового оружия и большого количества патронов. Возникают вопросы и по поводу того, как такой человек мог получить справку у психиатра?" — цитирует пресс-служба движения слова Старшинова.

По его словам, не так давно в России выдавали охотничьи билеты "направо и налево". "Их получили и люди, далекие от охоты. Вся эта сфера требует проведения ревизии и возможного ужесточения процедур. Еще один возможный шаг — введение поручительства, когда один охотник поручается за другого при предоставлении охотничьего билета. Есть ведущие охотничьи союзы, и с ними это нужно обсудить", — заключил Старшинов.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.

Как стало известно в ходе выяснения обстоятельств произошедшей трагедии, подозреваемый в массовом убийстве в колледже в Керчи имел легальное разрешение на оружие, получив необходимую для этого справку у психиатра. Ему назначена посмертная психиатрическая экспертиза, сообщили в СК РФ. В настоящее время, как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, возле всех учебных заведений Керчи стоит вооруженная охрана.