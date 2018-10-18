На Таймыре появились мобильные морги на санях

КРАСНОЯРСК, 18 окт — РИА Новости. Два мобильных, перевозимых на санях здания морга, оборудованные всем необходимым для хранения и вскрытия тел, появились в столице Таймыра — Дудинке, сообщается на сайте администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

По данным властей, потребность в мобильных моргах возникла из-за отсутствия на территории поселков помещений, где должны проходить судебно-медицинские исследования и временное хранение тел умерших. В результате чего жителям северных поселков приходилось своими силами хоронить умерших без вскрытия и подтверждения факта смерти.

Мобильные помещения, площадью 30 квадратных метров, оборудованы холодильной камерой, залом для анатомирования, вентиляцией, кондиционированием, водоснабжением и электричеством. Модули соответствуют всем санитарным нормам и имеют надежную защиту.

"В заполярную столицу Дудинку доставлены два мобильных перевозимых здания морга контейнерного типа на полозьях (санях) для сохранения тел умерших до момента прибытия судебно-медицинского эксперта, которые в скором времени доставят по зимнику в поселки Усть-Авам и Волочанка… Еще одно модульное помещение находится на складе в городе Снежногорск, его доставят в поселок Хантайское Озеро в летнюю навигацию 2019 года", — говорится в сообщении.

По данным администрации, планируется приобрести еще три мобильных морга для поселков Сындасско и Новорыбное сельского поселения Хатанга, а также поселка Носок сельского поселения Караул.