Глава Минвостокразвития возложил цветы в память о погибших в Керчи

Акции памяти о погибших при нападении на колледж в Керчи

Акции памяти о погибших при нападении на колледж в Керчи

БЕЛОГОРСК (Амурская область), 18 окт — РИА Новости. Министр по развитию Дальнего Востока России Александр Козлов возложил цветы к памятнику в Белогорске Амурской области, где находится с рабочим визитом, в знак скорби по погибшим в Керченском политехническом колледже.

Козлов возложил траурный букет красных гвоздик к памятнику Российскому солдату, куда жители Белогорска приносят в течение дня цветы и зажигают свечи в память о погибших. Около памятника выставлен баннер с надписью "Керчь 17.10.2018. Скорбим…". В числе пришедших вечером к импровизированному месту скорби много детей и подростков, собравшихся целыми классами.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек.

Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.