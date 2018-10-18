Кузнецова рассказала о разработке мер в связи с трагедией в Керчи

КЕРЧЬ, 18 окт — РИА Новости. Профилактические меры, которые разработает созданная в Крыму рабочая группа после трагедии в керченском колледже, учтут особенности Крыма и потребуют изменений действующих механизмов, сообщила журналистам детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о создании в республике рабочей группы, которая займётся выработкой мер для профилактики трагедий, подобных керченской.

"Мы говорим о мерах, которые учитывают особенности Крыма, и те, которые отражают проблемы, которые есть на территории России. Эти меры в ближайшее время должны быть приняты… К сожалению, как мы знаем, по сравнению с другими территориями РФ, есть вопросы,… связанные с обеспечением антитеррористической безопасности. Мы знаем, что, к сожалению, если с Краснодарским краем сравнивать, где 85% лицензированных служб, здесь не более 10%. И есть тому препятствия в существующих инструментах и механизмах, утвержденных постановлением на федеральном уровне. Поэтому решения будут непростые. Но ситуация того требует, что они будут найдены", — сказала Кузнецова.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек.

Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.