Глава Поморья выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи

АРХАНГЕЛЬСК, 18 окт — РИА Новости. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов выразил соболезнования родным и близким жертв трагедии в Керчи.

"Страшная трагедия в Керчи стала общим горем для всех нас. Особенно тяжело, что жертвами массового убийства стали молодые люди, чья жизнь только начиналась. Искренне соболезную родственникам погибших, всем, кто пострадал. Архангельская область скорбит вместе со всей страной. Если потребуется, наши специалисты готовы помочь пострадавшим, — приводит слова Орлова пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.

Другие новости региона читайте здесь >>