Крым получит средства на помощь семьям погибших и пострадавших в колледже

Автомобиль скорой помощи на улице в Керчи, где в Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба

Автомобиль скорой помощи на улице в Керчи, где в Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба

КЕРЧЬ, 18 окт — РИА Новости. Крым получит из федерального бюджета 60 миллионов рублей на компенсации семьям погибших и пострадавших в колледже в Керчи, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Нам помощь оказывается в полном объеме. Шестьдесят миллионов рублей дополнительно выделяются на выплаты: по одному миллиону погибшим и 500 тысяч пострадавшим непосредственно семьям с ранеными выделяет федеральное правительство. Республика берет на себя все расходы с организацией похорон", — сказал Аксенов журналистам.

Ранее в пресс-службе социального страхования сообщили, что в рамках федерального закона "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" выплаты родным погибших и пострадавших, находившихся в трудовых отношениях, составят 1 миллион рублей.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек.

Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.