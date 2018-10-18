Подростков на преступления толкает "помойная яма" соцсетей, считает Аксенов

КЕРЧЬ, 18 окт – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил после трагедии в Керчи, что подростков на преступления толкают соцсети – "помойная яма, в которой можно найти что угодно".

"Мы для этого работаем, чтобы не повторялось. Такого не должно быть. Будем делать все возможное, чтобы с этой бедой бороться. Социальные сети – это помойная яма, в которой сегодня можно найти что угодно. Это и доводит, оттуда они эту информацию черпают", — сказал Аксенов журналистам.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным городской администрации, погибли 20 человек, среди которых 15 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек.

Сначала было возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа. Его мотивы пока неясны.