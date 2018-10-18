Президент Армении выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи

Цветы в память о погибших в Керченском политехническом колледже

Цветы в память о погибших в Керченском политехническом колледже

ЕРЕВАН, 18 окт — РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи, приведшей к многочисленным жертвам, сообщили в четверг в президентской пресс-службе.

"Президент Армении выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших, пожелав раненым скорейшего выздоровления", — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Ранее в четверг в пресс-службе МИД Армении сообщили, что граждан Армении или армян среди погибших во время трагедии в Керчи, по предварительным данным, нет.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, пострадали более 50. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.