Песков прокомментировал предложения об ужесточении продажи оружия

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Призывы ужесточить продажу оружия в РФ после трагедии в Керчи понятны в эмоциональном плане, но сначала надо проанализировать произошедшее, а сиюминутные и импульсивные меры вряд ли могут предотвратить массовые убийства, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В эмоциональном плане такая реакция понятна, но, конечно, здесь сначала предстоит самым тщательным образом проанализировать и разобраться с обстоятельствами произошедшего", — сказал Песков, отвечая на вопрос, нужно ли внедрять предложения по изменению законодательства — от ужесточения правил ношения оружия до повышения уровня безопасности в школах.

Он отметил, что предстоит точно определить все детали трагедии и только после этого специалисты должны предложить те или иные действия.

"Потому что, конечно, это очень опасная тенденция, и, безусловно, предстоит глубокий анализ, а главное — нужно будет принимать действенные меры для того, чтобы минимизировать, если не исключить полностью, такие риски в будущем. Здесь сиюминутные действия, импульсивные, они объяснимы, но они вряд ли помогут делу. Здесь нужен очень серьезный системный подход", — добавил Песков.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, пострадали более 50. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.