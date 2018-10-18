Занятия в колледже в Керчи возобновятся в понедельник

КЕРЧЬ, 18 окт — РИА Новости. Занятия в колледже в Керчи, где студент устроил стрельбу и взорвал бомбу, возобновятся с понедельника в аудиториях других корпусов, сообщила министр просвещения РФ Ольга Васильева.

"С понедельника ребята войдут в аудитории других корпусов. Вы знаете, что у колледжа несколько помещений", — сказала Васильева журналистам.

Васильева отметила, что Керченский политехнический колледж считается очень хорошим, в нем учатся 300 человек, работает "прекрасный коллектив".

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.