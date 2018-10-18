Аксенов поблагодарил жителей Керчи за помощь пострадавшим в колледже

КЕРЧЬ, 18 окт — РИА Новости. Жители Керчи проявили неравнодушие, оказывая помощь пострадавшим в результате взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже, рассказал журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.

"Спасибо людям, спасибо керченским медикам… Благодаря оперативности и неравнодушным людям, хочу спасибо сказать. Вчера многие посторонние вытаскивали людей, останавливались маршрутки, подвозили до больницы. Что можно сказать. Наш народ… Действительно, горе сплачивает. Надо и в радости проходить все вот так вместе, тогда все будет хорошо", — сказал Аксенов.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным городской администрации, погибли 20 человек, среди которых 15 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек.

Сначала было возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа. Его мотивы пока неясны.