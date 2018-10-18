Одного из погибших в керченском колледже подростков похоронят в четверг

Акции памяти о погибших при нападении на колледж в Керчи во Владивостоке

Акции памяти о погибших при нападении на колледж в Керчи во Владивостоке

КЕРЧЬ, 18 окт — РИА Новости. Один из погибших в керченской трагедии подросток будет похоронен в четверг, после завершения необходимых для следствия процедур, сообщил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.

"Один парень-мусульманин по вероисповеданию будет похоронен сегодня. Уже сегодня все вопросы, связанные со вскрытием, будут проведены", — отметил Аксенов.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным городской администрации, погибли 20 человек, среди которых 15 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек.

Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.