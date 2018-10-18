В Москве прошло прощание с Марком Кривошеевым

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Церемония прощания с советским и российским ученым Марком Кривошеевым, который считается одним из основателей мирового цифрового телевидения, завершилась в Москве, проститься с ним пришли коллеги, близкие, представители отечественной телеиндустрии и научного сообщества.

Марк Кривошеев скончался 15 октября на 97-м году жизни. Церемония прощания состоялась в большом траурном зале Центральной клинической больницы.

"Он видел мир на много шагов вперёд. Это большая потеря для отрасли, для нашей страны, для всего мира", — сказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков на церемонии.

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин выразил соболезнования от нижней палаты парламента. "Десятки тысяч специалистов индустрии знали и уважали его", — отметил он.

"Мы провожаем в путь великого человека, великого гражданина… Он достойно представлял на международной арене нашу страну", — сказал в свою очередь председатель Профсоюза работников связи России Анатолий Назейкин.

Экс-глава Минкомсвязи Николай Никифоров, который также пришёл проститься с Кривошеевым, выразил мнение, что память о выдающемся отечественном ученом "будет жить вечно".

Кривошеев будет кремирован, дата и место похорон определят позднее.

Марк Кривошеев является одним из создателей международных телевизионных стандартов. В 1946 году он разработал устройство для приема телевизионного изображения в 625-строчном формате, а также участвовал в создании первых телевизоров, поддерживающих этот стандарт. Руководил разработкой телевизионного комплекса для спутниковой связи системы "Молния", лауреат Государственных премий СССР (1981) и РФ (2000), премии "ТЭФИ" (2002).