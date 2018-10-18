В Керчи началась панихида по погибшим при стрельбе в колледже

Лампадки и цветы у импровизированного мемориала в Краснодаре в память о погибших при нападении на керченский колледж

Лампадки и цветы у импровизированного мемориала в Краснодаре в память о погибших при нападении на керченский колледж

КЕРЧЬ, 18 окт — РИА Новости. Панихида по погибшим началась неподалеку от Керченского колледжа, в котором произошло массовое убийство, передает корреспондент РИА Новости.

К специально оборудованному месту люди по-прежнему несут цветы, детские игрушки, на месте зажигают лампады. Многие не могут сдержать слез.

В панихиде принимают участие около ста человек, среди них студенты и преподаватели колледжа.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным городской администрации, погибли 20 человек, среди которых 15 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек.

Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.