В Москву доставят десятерых пострадавших при стрельбе в Керчи

Автомобиль скорой помощи у Керченской больницы № 1 имени Н. И. Пирогова, в которую привозят пострадавших при нападении на Керченский политехнический колледж. 18 октября 2018

Автомобиль скорой помощи у Керченской больницы № 1 имени Н. И. Пирогова, в которую привозят пострадавших при нападении на Керченский политехнический колледж. 18 октября 2018

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Десять пострадавших при взрыве и стрельбе в колледже Керчи планируется доставить в Москву двумя воздушными судами МЧС и Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России), сообщает в четверг МЧС РФ.

"По результатам проведенного консилиума под руководством министра здравоохранения, 18 октября спланирована доставка 8 пострадавших спецбортом МЧС России и 2 пострадавших бортом ФМБА", — говорится в сообщении.

Отмечается, что встреча пострадавших и их сопровождение до лечебных учреждений Москвы уже организованы.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным городской администрации, погибли 20 человек, среди которых 15 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек.

Сначала было возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", но позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа. Его мотивы неизвестны.