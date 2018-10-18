В Москву доставят десятерых пострадавших при стрельбе в Керчи

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Десять пострадавших при взрыве и стрельбе в колледже Керчи планируется доставить в Москву двумя воздушными судами МЧС и Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России), сообщает в четверг МЧС РФ.
Отмечается, что встреча пострадавших и их сопровождение до лечебных учреждений Москвы уже организованы.
В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным городской администрации, погибли 20 человек, среди которых 15 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек.
Сначала было возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", но позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа. Его мотивы неизвестны.