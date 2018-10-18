Кузнецова планирует посетить в больницах пострадавших при трагедии в Керчи

Автомобиль скорой помощи у Керченской больницы № 1 имени Н. И. Пирогова, в которую привозят пострадавших при нападении на Керченский политехнический колледж. 18 октября 2018

Автомобиль скорой помощи у Керченской больницы № 1 имени Н. И. Пирогова, в которую привозят пострадавших при нападении на Керченский политехнический колледж. 18 октября 2018

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова намерена посетить пострадавших при взрыве и стрельбе в колледже Керчи, если это будет возможно, и выяснить, какая помощь необходима семьям погибших и раненых, сообщили в пресс-службе омбудсмена.

"(Нужно понимать) какая помощь необходима семьям, какую помощь нужно будет оказать и консультационную и так далее. Соответственно, опять же по медицинским показаниям, если это будет возможно, мы посетим больницы, если это будет возможным, встретимся с родителями пострадавших, чтобы выразить соболезнования", — заявили в аппарате Кузнецовой.

По словам уполномоченного по правам ребенка Республики Крым Ирины Клюевой, Кузнецова провела совещание с главой республики, главой государственного совета и силовиками. Клюева рассказала РИА Новости, что специалисты, которые прибыли с детским омбудсменом, выехали по местам и уже помогают работать психологам на месте.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным городской администрации, погибли 20 человек, среди которых 15 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек.

Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.