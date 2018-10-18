Шестеро пострадавших при трагедии в Керчи находятся в больницах на Кубани

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Шестеро пострадавших в Керчи находятся на лечении в медицинских учреждениях Кубани — в Темрюке и Краснодаре, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

"В настоящее время на лечении в медорганизациях края находятся шесть человек, двое из них – в Детской краевой клинической больнице и четверо – в ЦРБ Темрюка. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь", – приведена информация регионального министерства здравоохранения.

"Краевые врачи Кубани направились в Керчь сразу после трагедии. Были привлечены бригады скорой помощи и вертолеты санавиации. Вместе с медиками керченской больницы второй день работают кубанские нейрохирурги, травматологи и реаниматологи… Ночью в Керчь для сдачи донорской крови прибыла группа из 30 казаков-добровольцев с отрицательным резус-фактором из Анапского и Темрюкского районных казачьих обществ", — говорится в сообщении краевых властей.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным городской администрации, погибли 20 человек, среди которых 15 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.