Платный въезд в Москву не решит проблему пробок, считают эксперты

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Введение такой меры, как платный въезд в центр Москвы, а также установка прогрессивной шкалы цен на проезд не решит проблему пробок в столице, вопрос нужно решать за счёт реализации других мер, считают опрошенные РИА Новости автоэксперты.

Ранее бизнес-ассоциация для снижения транспортной загруженности Москвы предложила столичным властям сделать платным въезд в город с градацией стоимости в зависимости от городской зоны: предполагается, что платить должен и москвич, и приезжий.

Вице-президент Федерации автовладельцев России (ФАР) Дмитрий Клевцов считает, что такое решение не пойдёт на пользу городу.

"Мы считаем, что такое решение не для Москвы. На самом деле, мы отлично понимаем, что город загружен. Москва — крупнейший деловой центр, крупнейший транспортный узел, много чего завязано (на транспорте — ред.). Все здесь завязано. У нас для того, чтобы улететь в Таиланд, надо приехать в Москву", — заявил Клевцов.

Он подчеркнул, что решение о платном въезде ни к чему, кроме социального недовольства, не приведёт, а также может подтолкнуть другие регионы к подобным действиям.

"Москва — отдельный субъект, у неё отдельные права, отдельный въезд. Потом Татарстан подобное скажет, кавказские республики тоже скажут, что мы хотим свои определенные права, в конце концов Московская область скажет, что мы хотим платный въезд. Мы понимаем, что ситуация сложная и необходимо как-то бороться с пробками другими способами посредством разработки серьёзной транспортной политики, стимулировать водителей пересаживаться на общественный транспорт, использовать альтернативные сервисы", — добавил Клевцов.

Координатор общества "Синие ведерки" Петр Шкуматов также не согласен с предложением сделать платным въезд в Москву. Он назвал саму идею "ужасной", а бизнесменам, выдвигающим такие инициативы, предложил ознакомиться с опытом британской столицы по введению платного въезда.

"Транспорт относится к базовым человеческим потребностям. Вы не можете 50 килограммов груза или больных детей перемещать на самокатах", — заявил Шкуматов.

Также он напомнил, что аналогичная мера в Санкт-Петербурге, где появился Западный скоростной диаметр, не решила проблему пробок.

"Это (платный въезд — ред.) — просто побор, и на пробки он не влияет. Это не решение ни для одной страны мира, и, как показывает практика, платный въезд не работает абсолютно нигде", — считает Шкуматов.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявлял, что власти Москвы не будут делать платным въезд в центр города, а проблему загруженности дорог в столице можно решить другими способами.