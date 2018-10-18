В Керчи более 45 человек сдали кровь для пострадавших в колледже

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Более 45 человек сдали кровь в Керчи для пострадавших при стрельбе в местном политехническом колледже, сообщили РИА Новости в Керченском филиале КРУ "Центр службы крови", подчеркнув, что информация о том, что определенных групп крови не хватает, не соответствует действительности.

Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщала, что все лекарства и препараты крови для пострадавших в Керчи имеются в достаточном количестве. Однако в четверг пользователи социальных сетей начали распространять фотографии с объявлением о том, что не хватает первой и второй групп крови с положительным резус-фактором.

"Запас крови есть, запас крови очень большой. На станции людей, сдающих кровь, много. За станцией, за воротами, ожидающих сдачи крови тоже очень много. Это не мы даем объявления (о том, что крови не хватает — ред.). На данный момент 46 человек сдали кровь, еще очень много желающих", — сказал собеседник агентства по телефону.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным городской администрации, погибли 20 человек, среди которых 15 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.