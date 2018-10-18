Президент Молдавии выразил соболезнования семьям погибших в Керчи

Женщина у народного мемориала на улице в Керчи, где в Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба

Женщина у народного мемориала на улице в Керчи, где в Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба

КИШИНЕВ, 18 окт — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон в четверг выразил соболезнования семьям погибших в Керчи и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

"Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших в страшной трагедии в Керчи. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", — написал Додон на своей странице в Facebook

По его словам, подобные трагедии не имеют "ни границ, ни национальностей".

"К сожалению, в сегодняшнем мире никто не застрахован от таких бессмысленных и жестоких актов насилия. В этом контексте отмечу, что все усилия на международном, региональном и национальном уровне должны быть направлены на предотвращение подобных случаев", — добавил президент Молдавии.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным городской администрации, погибли 20 человек, среди которых 15 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек.

Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.