Одну из пострадавших в Керчи могут перевезти в Краснодар, заявила Скворцова

КЕРЧЬ, 18 окт — РИА Новости. Одну из пострадавших в колледже в Керчи, находящуюся в тяжелом состоянии, могут перевезти в Краснодарскую краевую больницу, если в ближайшее время она останется в стабильном состоянии, сообщила журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Больная одна лучше сейчас, чем была ночью. Ночью она была в терминальном состоянии. Удалось его купировать. Мы надеемся, если в течение нескольких часов она останется стабильна, то также больная будет эвакуирована в больницу… Краснодарского края имени Очаповского", — отметила Скворцова.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным городской администрации, погибли 20 человек, среди которых 15 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек.

Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.